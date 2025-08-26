Водитель-ребенок пострадал в ДТП в Карелии

Вечером 25 августа в поселке Ледмозеро Муезерского района произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, 13-летний мальчик сел за руль мопеда Yamaha. Во время движения он не справился с управлением и упал. Школьник получил травмы.

В ГАИ напомнили, что за передачу управления транспортом несовершеннолетнему полагается штраф в размере 30 тысяч рублей. В этом году такое наказание уже получили 10 родителей.

Напомним, в минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска отстранили от управления 10 водителей. Среди них были пьяные.