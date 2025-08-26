26 августа 2025, 10:30
Водитель-ребенок пострадал в ДТП в Карелии
В Муезерском районе 13-летний юноша упал с мопеда и получил травмы
Фото ГАИ
Вечером 25 августа в поселке Ледмозеро Муезерского района произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
По данным ведомства, 13-летний мальчик сел за руль мопеда Yamaha. Во время движения он не справился с управлением и упал. Школьник получил травмы.
В ГАИ напомнили, что за передачу управления транспортом несовершеннолетнему полагается штраф в размере 30 тысяч рублей. В этом году такое наказание уже получили 10 родителей.
Напомним, в минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска отстранили от управления 10 водителей. Среди них были пьяные.