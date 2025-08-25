Пьяные водители катались по Петрозаводску в выходные

В минувшие выходные в Петрозаводске дорожные инспекторы отстранили от управления транспортом десятерых водителей. Об этом информирует пресс-служба ГАИ.

По данным ведомства, пять человек сели за руль в состоянии опьянения. Еще пятеро ездили по городу, не имея водительского удостоверения. Отмечается, что один из пьяных водителей допустил такое нарушение повторно - его ждет уголовная ответственность. Автомобилист может оказаться на два года за решеткой. Остальным нарушителям грозит лишение прав и штраф в 45 тысяч рублей. За езду без прав полагается штраф в размере 5-15 тысяч рублей.

Транспортные средства нерадивых водителей были отправлены на специализированную стоянку.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Петрозаводске легковой автомобиль сбил велосипедиста.