Водитель погиб на «Сортавале» в Карелии

Авария со смертельным исходом произошла днем 8 июля в Пряжинском районе. По информации ГИБДД, 51-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» не справился с управлением. Внедорожник съехал с трассы «Сортавала» и опрокинулся в кювет.

Водитель погиб. Еще два человека получили травмы. Среди них - 56-летняя пассажирка и 29-летний пассажир. Первую помощь пострадавшим оказали прибывшие к месту аварии сотрудники ДПС. Пострадавших госпитализировали. Проводится проверка. (фото источника)