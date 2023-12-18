Во вторник в Карелии потеплеет до плюс 3 градусов
В Петрозаводске во вторник облачно, ночью с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый до сильного. Температура воздуха ночью -3, -5, днем 0, +2, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать
В Карелии тоже облачно, ночью с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем в большинстве районов осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый до сильного. Температура воздуха ночью -2, -7, днем -2, +3.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -4, днем -1;
В Кондопоге ночью 0, днем +3;
В Медвежьегорске ночью -2, днем +1;
В Олонце ночью -1, днем +3;
В Пудоже ночью -1, днем +2;
В Сегеже ночью -3, днем 0;
В Сортавале ночью -1, днем +2;
В Суоярви ночью -2, днем +1. // фото «Петрозаводск говорит»