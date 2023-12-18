Во вторник в Карелии потеплеет до плюс 3 градусов

В Петрозаводске во вторник облачно, ночью с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый до сильного. Температура воздуха ночью -3, -5, днем 0, +2, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать

В Карелии тоже облачно, ночью с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем в большинстве районов осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый до сильного. Температура воздуха ночью -2, -7, днем -2, +3.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -4, днем -1;

В Кондопоге ночью 0, днем +3;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +1;

В Олонце ночью -1, днем +3;

В Пудоже ночью -1, днем +2;

В Сегеже ночью -3, днем 0;

В Сортавале ночью -1, днем +2;

В Суоярви ночью -2, днем +1. // фото «Петрозаводск говорит»