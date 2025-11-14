Визы для россиян в Египет подорожают почти в два раза

Визы в пользующуюся спросом у российских туристов страну могут подорожать с 2026 года. Ценник взлетит почти в два раза, сообщает телеграм-канал Shot. В туристической сфере Египта к изменениям относятся негативно.

Ожидается, что въездная виза для россиян подорожает со следующего года до 45 долларов, сейчас она стоит 25. Законопроект поддержали власти страны. В туриндустрии предположили, что изменения могут отразиться на турпотоке.

Окончательное решение по стоимости виз за Советом министров. Решение могут принять до конца этого года.

Ранее мы писали о решении ЕС отменить мультивизовый шенген для россиян. Российский эксперт предположил, что визы для граждан России могут вовсе перестать выдавать.