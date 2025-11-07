Европа запретила многоразовые шенгенские визы для россиян

В Европе приняли более строгие правила, касающиеся мультивиз в Шенгенскую зону.

В пятницу, 7 ноября, Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многократных шенгенских виз россиянам.

Заявления на получение визы, которые подают граждане России, отныне будут усиленно проверять.

Ранее в СМИ сообщали, что россияне будут получать в большинстве случаев однократные визы. Исключение могут сделать для тех, кто имеет гражданство ЕС или какие-то гуманитарные соображения. Выдача виз останется национальной компетенцией, и у Еврокомиссии (ЕК) не появится возможности вводить полный запрет на въезд для туристов из России.