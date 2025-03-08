08 марта 2025, 08:30
Ветрено, снежно и скользко - какая погода ожидает жителей Карелии
На дорогах сегодня скользко, в целом будет тепло
фото: freepik.com/ Dragana_Gordic
В Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный с порывами. Температура воздуха +2, +4, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями. На большей части небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный с порывами. Температура воздуха 0, +5.
По прогнозу федеральной метеослужбы в Калевале, Сегеже днем +2;
В Кондопоге, Олонце, Суоярви днем +4;
В Медвежьегорске, Пудоже днем +3;
В Сортавале днем +5.