Ветрено, снежно и скользко - какая погода ожидает жителей Карелии

В Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный с порывами. Температура воздуха +2, +4, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями. На большей части небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный с порывами. Температура воздуха 0, +5.

По прогнозу федеральной метеослужбы в Калевале, Сегеже днем +2;

В Кондопоге, Олонце, Суоярви днем +4;

В Медвежьегорске, Пудоже днем +3;

В Сортавале днем +5.