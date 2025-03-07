В Карелии завтра до плюс 5 тепла

В субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем с порывами. Температура воздуха ночью -3, -5, днем +2, +4, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью по северным районам, днем на большей части небольшие, местами ожидаются умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем с порывами. Температура воздуха ночью -2, -7, местами до -13, днем 0, +5.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -4, днем +2;

В Кондопоге, Олонце, Суоярви ночью 0, днем +4;

В Медвежьегорске ночью -1, днем +3;

В Пудоже ночью +1, днем +3;

В Сегеже ночью -2, днем +2;

В Сортавале ночью 0, днем +5.