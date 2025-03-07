07 марта 2025, 10:14
Погода

Скидывать шапки и убирать сапоги рано – зима скоро вернется в Карелию

По ночам в марте будет по-прежнему морозно, днем – плюсовая температура, снега тоже прибавится
фото: freepik.com

Карельские синоптики не обрадовали прогнозом погоды на Международный женский день.

Увы, солнца 8 марта в Карелии не прогнозируется, как и  безмятежной погоды. Ночью предвидится перерыв от осадков, температура воздуха понизится до -3, -9 градусов, днем от 0 до плюс 4. Ночью снег ожидается на западе Карелии, но уже к утру снег прогнозируют на большей части региона.

По предварительным прогнозам гидрометцентра, во второй декаде марта на территорию Карелии вернется зимняя погода, температура будет близка к норме, но в отдельные дни – ниже. Ожидается и снег.

Напомним, для нашего региона среднемесячная температура составляет минус 4,6, в Петрозаводске минус 3,5. 

Ранее научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что прошедшая зима оказалась второй самой теплой в России за всю историю наблюдений с 1861 года.

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март
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