Скидывать шапки и убирать сапоги рано – зима скоро вернется в Карелию

Карельские синоптики не обрадовали прогнозом погоды на Международный женский день.

Увы, солнца 8 марта в Карелии не прогнозируется, как и безмятежной погоды. Ночью предвидится перерыв от осадков, температура воздуха понизится до -3, -9 градусов, днем от 0 до плюс 4. Ночью снег ожидается на западе Карелии, но уже к утру снег прогнозируют на большей части региона.

По предварительным прогнозам гидрометцентра, во второй декаде марта на территорию Карелии вернется зимняя погода, температура будет близка к норме, но в отдельные дни – ниже. Ожидается и снег.

Напомним, для нашего региона среднемесячная температура составляет минус 4,6, в Петрозаводске минус 3,5.

Ранее научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что прошедшая зима оказалась второй самой теплой в России за всю историю наблюдений с 1861 года.