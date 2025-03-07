07 марта 2025, 06:30
Синоптики рассказали о погоде в Карелии в пятницу
До плюс трех градусов тепла и облачная погода - прогноз на предпраздничный день
фото: freepik.com/ bedneyimages
В пятницу в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +1, +3, рассказали в гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юге мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -2, +3.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже днем -1;
В Кондопоге, Пудоже, Сортавале днем +2;
В Медвежьегорске, Суоярви днем +1;
В Олонце днем +3;
В Пудоже, Сортавале днем +2.