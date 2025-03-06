Второй по теплу за всю историю стала минувшая зима

Прошедшая зима оказалась второй самой тёплой в России за всю историю наблюдений — с 1861 года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, теплее, чем зима 2024–2025 годов, была только зима 2019–2020 годов. Она была уникальной, потому что средняя температура в ту зиму была выше нуля.

Ранее синоптики рассказали, что первый месяц весны порадует теплом.

В Карелии среднемесячная температура в декабре, январе и феврале превысила климатическую норму. Положительная аномалия средней за зимний сезон температуры воздуха составила плюс 2,2, рассказали в региональном гидрометцентре.

Значение не рекордное, но в Карелии фиксировались резкие температурные перепады. Например, во второй декаде декабря в течение суток от ночных минус 23, минус 29, в дневные часы потеплело до плюс 3, плюс 5. Также в третьей декаде месяца пришла оттепель, которая завершилась перед новогодней ночью. В январе были периоды морозов, но и перепады температуры.

Февраль подхватил «теплую» эстафету, зима проявила себя лишь с 3 по 5 февраля. В этот период отмечены самые низкие с начала года ночные минимумы- минус 29,5, минус 32,1, и в середине второй декады, отметившись «сретинскими» морозами. Трижды за зимний сезон - 18, 30 января и 25 февраля - в Петрозаводске был обновлен суточный максимум дня. Синоптики дали и прогноз на март в регионе.