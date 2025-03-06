Ночные заморозки в Карелии сменятся плюсовой температурой днем

В пятницу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -1, днем +1, +3, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью на большей части, днем местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юге мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -4, по северным районам -4, -9, днем -2, +3.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже ночью -9, днем -1;

В Кондопоге ночью -6, днем +2;

В Медвежьегорске ночью -9, днем +1;

В Олонце ночью -4, днем +3;

В Пудоже ночью -9, днем +2;

В Сортавале ночью -2, днем +2;

В Суоярви ночью -5, днем +1.