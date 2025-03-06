Пока без капризов - плюсовую температуру и снег обещают в Карелии

В Петрозаводске облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +2, +4, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге - мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами с порывами. Температура воздуха 0, +5, на севере до -3.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -1;

В Кондопоге, Пудоже, Медвежьегорске днем +3;

В Олонце днем +5;

В Сегеже днем +1;

В Сортавале днем +6;

В Суоярви днем +4.