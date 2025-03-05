Госавтоинспекция попросила водителей Карелии не гнать

Из-за перепадов температур и перемен в погоде дорожная полиция Карелии напомнила водителям правила безопасной езды.

Как показывает прогноз синоптиков, в ближайшие дни в регионе будет неустойчивая погода. Ночью все будет подмораживать, а днем – таять. В районе может идти мокрый снег, на дорогах гололедица.

Чтобы не гнать, водителям рекомендуют рассчитать время. Ведь автомобиль еще нужно прогреть, очистить от снега. Плюс стоит учитывать и другие факторы, включая погоду.

Дорожные инспекторы советуют выбирать комфортную скорость, подходящую для обеспечения контроля обстановки на дороге. Водителям не следует совершать резких маневров и опасных обгонов, а наоборот придерживаться плавного стиля вождения. Важно соблюдать боковой интервал и держать дистанцию.