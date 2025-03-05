Мокрый снег и дождь обещают в четверг в Карелии

В четверг в Петрозаводске обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +1, днем +2, +4, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии также облачно с прояснениями. Обещают небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем на юге мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами с порывами. Температура воздуха ночью +1, -4, на севере местами до -7, днем 0, +5, на севере до -3.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -7, днем -1;

В Кондопоге, Пудоже ночью -1, днем +3;

В Медвежьегорске ночью -3, днем +3;

В Олонце ночью +1, днем +5;

В Сегеже ночью -4, днем +1;

В Сортавале ночью 0, днем +6;

В Суоярви ночью 0, днем +4.