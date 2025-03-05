Снег обещают сегодня в Карелии

В Петрозаводске облачно, снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, +2.

В Карелии облачно с прояснениями. На большей части умеренные осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный местами с порывами. Температура воздуха -2, +3.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -1;

В Кондопоге, Суоярви, Пудоже днем +2;

В Медвежьегорске днем +1;

В Олонце, Сортавале днем +3;

В Сегеже днем 0.