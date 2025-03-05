05 марта 2025, 06:30
Снег обещают сегодня в Карелии
До плюс 3 градусов ожидается 5 марта
В Петрозаводске облачно, снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, +2.
В Карелии облачно с прояснениями. На большей части умеренные осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный местами с порывами. Температура воздуха -2, +3.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -1;
В Кондопоге, Суоярви, Пудоже днем +2;
В Медвежьегорске днем +1;
В Олонце, Сортавале днем +3;
В Сегеже днем 0.