Ночью подморозит, днем все продолжит таять

В среду в Петрозаводске облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем прогнозируют снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -4, днем 0, +2, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пойдет небольшой снег, днем на большей части умеренные осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами с порывами. Температура воздуха ночью -1, -6, местами до -10, днем -2, +3.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -5, днем -1;

В Кондопоге, Суоярви ночью -1, днем +2;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +1;

В Олонце, Сортавале ночью 0, днем +3;

В Пудоже ночью -2, днем +2;

В Сегеже ночью -3, днем 0.