12 апреля 2022, 07:00
Весенним теплом порадует 12 апреля жителей Карелии
В День космонавтики в Петрозаводске и республике будет хорошая погода
В Петрозаводске 12 апреля будет переменная облачность, без существенных осадков. Днем температура воздуха +7,+9 градусов, ночью будет 0,-2 градуса, сообщили в Гидрометцентре Карелии.
В республике в целом облачность тоже переменная, без существенных осадков, местами гололедица. По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем +7;
В Кондопоге днем +8;
В Медвежьегорске днем +7;
В Олонце днем +8;
В Пудоже днем +10;
В Сегеже днем +7;
В Сортавале днем +8;
В Суоярви днем +8. // Фото: pixabay.com