В День космонавтики в Петрозаводске будет тепло

В Петрозаводске во вторник, 12 апреля, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +7,+9 градусов, ночью будет 0,-2 градуса, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

В республике в целом облачность тоже переменная, без существенных осадков, местами гололедица. По информации гидрометцентра России, в Калевале днем +7;

В Кондопоге днем +8;

В Медвежьегорске днем +7;

В Олонце днем +8;

В Пудоже днем +10;

В Сегеже днем +7;

В Сортавале днем +8;

В Суоярви днем +8. // Фото: Netti_Nu_Nu/pixabay.com