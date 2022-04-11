11 апреля 2022, 17:54
В День космонавтики в Петрозаводске будет тепло
О погоде на 12 апреля рассказали синоптики
В Петрозаводске во вторник, 12 апреля, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +7,+9 градусов, ночью будет 0,-2 градуса, сообщили в Гидрометцентре Карелии.
В республике в целом облачность тоже переменная, без существенных осадков, местами гололедица. По информации гидрометцентра России, в Калевале днем +7;
В Кондопоге днем +8;
В Медвежьегорске днем +7;
В Олонце днем +8;
В Пудоже днем +10;
В Сегеже днем +7;
В Сортавале днем +8;
В Суоярви днем +8. // Фото: Netti_Nu_Nu/pixabay.com