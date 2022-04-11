Второй месяц весны побалует петрозаводчан теплом в понедельник

В понедельник в Петрозаводске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, рассказали в республиканской метеослужбе. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +7, +9.

В Карелии облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +3, +8, местами потеплеет до +12.

По сообщению гидрометцентра России, в Калевале днем +5;

В Кондопоге днем +8;

В Медвежьегорске днем +7;

В Олонце днем +9;

В Пудоже днем +10;

В Сегеже днем +6;

В Сортавале днем +7;

В Суоярви днем +6.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Петрозаводске до 14 апреля. (фото pixabay.com, ajs1980518)