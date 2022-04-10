В понедельник воздух в Карелии прогреется до плюс 12 градусов

В первый рабочий день в Петрозаводске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, рассказали в республиканской метеослужбе. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2, днем +7, +9. Атмосферное давление будет расти.

11 апреля в Карелии также облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, +1, местами до -7, днем +3, +8, местами до +12.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале ночью -5, днем +5;

В Кондопоге ночью -3, днем +8;

В Медвежьегорске ночью -4, днем +7;

В Олонце ночью -4, днем +9;

В Пудоже ночью -5, днем +10;

В Сегеже ночью -2, днем +6;

В Сортавале ночью -4, днем +7;

В Суоярви ночью -3, днем +6.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Петрозаводске до четверга. (фото pixabay.com, saracamillaphotography)