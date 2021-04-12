Верховный суд признал законным лишение петрозаводчанина гражданства РФ

Верховный суд Карелии отклонил апелляцию жителя столицы республики Алексея Новикова, которого лишили российского гражданства, сообщает Интерфакс.

Поводом к лишению, стал приговор суда по делу об организации деятельности террористической организации.

Верховный Суд Республики Карелия рассмотрел апелляционную жалобу Новикова А.Г. об оспаривании заключения Главного управления МВД РФ по городу Москве об отмене решения о принятии в гражданство Российской Федерации, действий по изъятию паспорта гражданина Российской Федерации,

- говорится в сообщении.

В тексте напоминается, что 2 февраля 2017 года Московский окружной военный суд признал Новикова виновным в участии в деятельности террористической организации. При вынесении приговора суд руководствовался правовой нормой, согласно которой Новикова лишили российского гражданства, а сотрудники полиции Петрозаводска изъяли у него российский и заграничный паспорта.

Решение об отмене гражданства и действия полиции по изъятию паспортов Новиков обжаловал в административном иске. 22 июня 2020 года Петрозаводский городской суд в удовлетворении исковых требований ему отказал. Теперь отказал и Верховный.

Ранее «Петрозаводск говорит» подробно писал об этом случае.

Алексей – уроженец украинского города Сумы. В «российскую» часть Союза Новиков уехал очень давно, еще до развала страны. Учился в Калининграде, работал в Москве, потом перебрался в Петрозаводск. И все это время жил по советскому паспорту.

В 2004 году он поменял документ и получил и российское гражданство. Спустя десять лет он заинтересовался «Исламским государством» (запрещенная в России организация).

Интерес разросся до таких масштабов, что Новиков принял ислам и стал совершать намаз. О своих воззрениях мужчина рассказывал в социальных сетях и делился мыслями с друзьями. Один из них и сообщил о пристрастиях Новикова силовикам.

В 2015 году мужчина поехал на Украину – навестить родителей. На выезде из Петрозаводска его задержали сотрудники ФСБ. Силовики посчитали, что Алексей Новиков намеревался через Украину попасть в Турцию, а оттуда – в Сирию, чтобы примкнуть к террористам. Сам Новиков отрицает эти планы, но суд решил иначе.

Это и стало поводом к лишению Новикова гражданства России, полученного им в 2004 году. В переводе с юридического языка на русский, это можно описать так, что он при принятии гражданства мужчина обещал соблюдать конституцию и не заниматься терроризмом, но не выполнил своего обещания, за что и потерял «российское подданство».

Фото с сайта ptzgovorit.ru