В России изменили правила использования материнского капитала

В Минтруда России внесли изменения в правила использования маткапитала, скорректировав порядок отзыва средств с накопительной части пенсии, сообщает ТАСС.

Соответствующий приказ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Женщины до дня назначения накопительной пенсии вправе отказаться от использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала и дохода от их инвестирования на формирование накопительной пенсии,

- говорится в тексте приказа.

Женщина в течение шести месяцев вправе подать заявление о перенаправлении средств материнского капитала после их отзыва на счет в Пенсионном фонде России (ПФР). Этот срок может быть продлен еще на шесть месяцев при подаче соответствующего заявления в ПФР, говорится в приказе.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о закреплении за Минтрудом полномочий по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей. С 2007 года на эту поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка.

Размер маткапитала с 1 января 2021 года составляет 483 800 рублей на первого ребенка и 639 400 рублей – на второго.

Фото с сайта ТАСС