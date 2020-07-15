15 июля 2020, 22:28
Происшествия

Велосипедист влетел в автомобиль на пешеходном переходе на Кукковке

Городская камера видеонаблюдения запечатлела момент ДТП на Кукковке

Не все карельские велосипедисты соблюдают правила дорожного движения. Многие ухитряются совмещать езду по проезжей части, пешеходным переходам и тротуарам, резко меняя амплуа «водителя» двухколесного транспорта на пешехода. Но не всегда подобные перевоплощения заканчиваются благополучно.

Так, вечером 15 июля  велосипедист врезался в двигавшийся автомобиль на Кукковке. Городская камера видеонаблюдения «Сампо.ру» поймала произошедшее на улице Сортавальская в свой объектив.

Автомобиль двигался по Сортавальской со стороны Ровио, снизил скорость для пропуска пешехода и продолжил движение. Велосипедист двигался по проезжей части, а затем выехал на «зебру», где и врезался в автомобиль, сообщает dtpptz.ru.

В другой части города, на Чапаева, велосипедистка, сперва двигавшаяся по проезжей части, а затем решившая переехать по «зебре», также едва не угодила в аварию. Запись с видеорегистратора опубликована в паблике ЦДТП Петрозаводска и Карелии».

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Соцсеть
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новости петрозаводска
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Кукковка
пешеходный переход