Велосипедист влетел в автомобиль на пешеходном переходе на Кукковке

Не все карельские велосипедисты соблюдают правила дорожного движения. Многие ухитряются совмещать езду по проезжей части, пешеходным переходам и тротуарам, резко меняя амплуа «водителя» двухколесного транспорта на пешехода. Но не всегда подобные перевоплощения заканчиваются благополучно.

Так, вечером 15 июля велосипедист врезался в двигавшийся автомобиль на Кукковке. Городская камера видеонаблюдения «Сампо.ру» поймала произошедшее на улице Сортавальская в свой объектив.

Автомобиль двигался по Сортавальской со стороны Ровио, снизил скорость для пропуска пешехода и продолжил движение. Велосипедист двигался по проезжей части, а затем выехал на «зебру», где и врезался в автомобиль, сообщает dtpptz.ru.

В другой части города, на Чапаева, велосипедистка, сперва двигавшаяся по проезжей части, а затем решившая переехать по «зебре», также едва не угодила в аварию. Запись с видеорегистратора опубликована в паблике ЦДТП Петрозаводска и Карелии».