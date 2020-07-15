15 июля 2020, 16:24
Подросток рискнул свободой ради аудиоколонки
В Беломорском районе перед судом предстанет 17-летний юноша, обвиняемый в краже
В Беломорске будут судить 17-летнего юношу. Его обвинили в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Преступление было совершено в марте 2020 года в селе Нюхча. Некоторые подробности рассказали в Следкоме по Карелии.
По версии следователей, несовершеннолетний проник в квартиру, из которой похитил аудиоколонку, а затем скрылся.
Фото: yaransk.net