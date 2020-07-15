15 июля 2020, 16:24
Происшествия

Подросток рискнул свободой ради аудиоколонки

В Беломорском районе перед судом предстанет 17-летний юноша, обвиняемый в краже

В Беломорске будут судить 17-летнего юношу. Его обвинили в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Преступление было совершено в марте 2020 года в селе Нюхча. Некоторые подробности рассказали в Следкоме по Карелии.

По версии следователей, несовершеннолетний проник в квартиру, из которой похитил аудиоколонку, а затем скрылся.

Фото: yaransk.net

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проникновение в жилище
Нюхча
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новости Карелии
аудиоколонка