В Карелии депутаты разбирались в особенностях национальной рыбалки

Текст и фото: Антонина Кябелева

Тема любительского рыболовства, поднятая на встрече жителей села Ведлозеро с карельскими депутатами и руководителями Пряжинского района, получила продолжение на заседании парламентского Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии, который состоялся 13 апреля.

Жители села возмущены тем, что на озере Ведлозеро, входящем в Западный рыбохозяйственный бассейн, запрещен любительский лов сетями. Одновременно на соседнем озере Сямозеро, которое относится к Северному рыбохозяйственному бассейну, маркированными сетями любителям разрешено ловить рыбу. Рыбаки недовольны и тем, что на Ведлозере разрешено промышленное рыболовство, и предприниматели «черпают» рыбу в огромных количествах. Жители села направили в Законодательное собрания РК обращение, в котором поставили вопрос о запрете промышленного рыболовства на Ведлозере.

Депутаты попытались разобраться, что происходит в области любительского рыболовства, и как быть местным рыбакам. Насколько полезной оказалась дискуссия и последовавшие за ней выводы, судить, конечно, самим ведлозерцам.

Начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Карелии Северо-западного теруправления Росрыболовства Вячеслав Васильев рассказал, что в 2023 году на промышленный вылов рыбы на Ведлозере выдано всего три разрешения. Для сравнения, в 2022 году было выдано одно разрешение, а в 2021 году — три разрешения. Всего на Ведлозере разрешено выставлять 160 сетей.

«Озеро богато запасом судака, чем привлекает в том числе и браконьерский лов»,

- сказал Васильев.

В 2022 году в район Ведлозера восемь раз выезжали сотрудники рыбоохраны на проверки. «Одно физическое лицо привлечено к административной ответственности», - сообщил руководитель отдела госконтроля. В 2023 году было четыре проверки, в результате которых был задержан один нарушитель с 15 судаками и одним лещом. Общий вес улова составил 56 килограммов. В возбуждении уголовного дела было отказано, рыбак возместил ущерб, который составил чуть более 50 тысяч рублей.

Вячеслав Васильев заметил, что летом прошлого года от жителей Ведлозера поступало большое количество сообщений о фактах браконьерского промысла. Но пока сотрудники доезжали до места происшествия, браконьеры успевали ретироваться.

«Информация моментально распространяется среди местных жителей»,

- пожаловался Васильев.

Это, по его словам, затрудняет выявление нарушений с уголовным составом.

В поле зрение рыбоохраны попадали те, кто осуществляет промышленное рыболовство. В отношении одного предпринимателя даже возбудили уголовное дело. В качестве возмещения ущерба предпринимателю придется заплатить 80 тысяч рублей, плюс штраф в 30 тысяч рублей. Однако, отметил Васильев, «данное преступление предприниматель совершил как физическое лицо». Фактически он забросил невод на озере, где у него не было разрешения на промышленное рыболовство. Вячеслав Васильев рассказал, что мужчина просто не знал о своих возможностях. Если бы он заявился на промышленное рыболовство в специальной категории «прочие озера», то ловил бы там на вполне законных основаниях.

Васильев оценил экологическое состояние озера Ведлозеро как удовлетворительное. Он убежден, что если речь идет о ловле рыбы для нужд собственной семьи, то любителям вполне хватит удочек и спиннингов:

«Для того чтобы в быту поймать себе на прокорм рыбу, там все это есть, этого достаточно».

Почему на Ведлозере рыбакам-любителям ловить сетями нельзя, а на соседнем Сямозере можно? Этот вопрос оказался самым сложным.

«Важно то, что такие правила. Это природа. Как на нее повлиять социально? Это водозабор, это движение рыбы, воды»,

- туманно пояснил Вячеслав Васильев.

Он дал понять, что изменить для озера Ведлозеро Западный рыбохозяйственный бассейн на Северный — миссия практически невыполнимая.

Руководитель карельского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Сергей Коркин добавил, что раньше не было бассейного принципа разделения водоемов. Ограничения в добыче биоресурсов по бассейнам были введены с 2001 года.

«С точки зрения науки, естественно, мы не можем объяснить, почему в одном бассейне можно (Ловить сетями. — Авт.), а другом нельзя. Это так было принято»,

- заметил Коркин.

Он предположил, что исключение для Северного рыбопромыслового бассейна было сделано для поддержки традиционного образа жизни северных народов. Коркин подтвердил, что пересмотреть отнесение водоема к тому или иному бассейну практически невозможно: «Бассейновый принцип — это федеральное законодательство. Я считаю, что не место здесь это обсуждать. Оно есть, с ним надо работать».

Депутатов интересовало, как ученые оценивают запасы биоресурсов? По мнению Коркина, промышленное рыболовство на сегодня не угрожает запасам рыбы в Ведлозере и не наносит вреда, так как промышленное освоение составляет порядка 7 процентов допустимых объемов. Эти объемы, считает он, даже промышленными можно назвать с большой натяжкой: «Там стабильная ситуация. По запасам там все в порядке».

Сергей Коркин отметил, что если на Ведлозере запретить промышленное рыболовство, то сетями там вообще нельзя будет ловить ни при каком раскладе. А сейчас, считает он, у местных рыбаков есть возможность организовать, например, артель или бригаду, зарегистрировать ИП и «благополучно вылавливать, отчитываясь по всем формам».

Возник вопрос: кто может просветить ведлозерских рыбаков относительно их прав и возможностей, связанных с промышленным рыболовством? «Стрелки перевели» на руководителя отдела развития рыбного хозяйства карельского минсельхоза Евгения Рекина. Было высказано мнение, что в плане информационной работы с населением министерство явно не дорабатывает.

Рекин вспомнил, что как-то ездил с просветительскими целями в поселки Боровой, Юшкозеро и Новое Юшкозеро.

«И как вы думаете, сколько человек пришло за консультационной помощью? Один человек. Вот и все… И для кого эти бизнес-планы рисовать, если людей, заинтересованных в том же рыболовстве, в том числе и в ином фермерстве, нет?»

- пожаловался Рекин.

Депутат Эмилия Слабунова заметила, что это закономерный результат, если приезжать с консультациями раз в год. Заинтересовать граждан можно только планомерной работой, доступно объясняя нюансы российского законодательства, которое не отличается простотой формулировок. Разовые «наезды», действительно, бессмысленны.

Итак, что же можно сказать ведлозерцам по итогам этого обсуждения? Во-первых, Ведлозеро останется в составе Западного рыбохозяйственного бассейна. Этого не изменить. Во-вторых, ученые уверены, что запасов рыбы в Ведлозере хватит не на один десяток предпринимателей. В-третьих, для собственных нужд можно обойтись и удочками. В-четвертых, если уж очень хочется поставить сети, то жителям села предлагают пополнить ряды промысловиков.

В общем, в ответ на требование запретить промышленное рыболовство ведлозерцам посоветовали самим заняться этим ремеслом! Это наглядный пример того, как парламент эффективно и оперативно реагирует на запросы и проблемы избирателей. И у кого после этого повернется язык сказать, что депутаты и прочие высокооплачиваемые специалисты даром едят свой хлеб?..