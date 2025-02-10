Вдове бойца СВО из Кондопоги помогает не власть, а простые люди

Текст, фото: Марина Бедорфас

Валентина Пикулева два года ждала своего супруга со спецоперации. Не дождалась. В июне прошлого года он пропал без вести, а в декабре перед самым новым годом она его похоронила. Погибшему Владиславу Пикулеву было 29 лет. Свою младшую дочь Виолетту он даже не увидел. Она родилась уже после его смерти.

«Владислав работал охранником в ЧОП, охранял объекты ЦБК в Кондопоге, но недолго. Когда уволился, обратился в службу занятости населения. Там ему направление на контракт и дали. Я плакала, уговаривала его, что не надо. У меня ведь здесь никого нет, кто мне будет с детьми помогать?! Но он так решил. Сказал мне, что в военкомате ему обещали поддержку для семьи, помощь, плюс выплаты. «Отслужу и вернусь, все хорошо будет!», - уверял он меня»,

- рассказала Валентина.



Владислав подписал контракт 8 сентября 22 года и уехал. И ничего хорошего с того момента больше не случилось.

«Мой муж столкнулся с такой проблемой: он не получил часть выплат. Даже за заключение контракта. Они скидывались на ремонт военной техники, покупали себе обмундирование. А я тут с двумя детьми жила на прожиточный минимум,

- продолжает вдова.





Валентина - сирота, она выпускалась из детского дома в Кондопоге, но ей пришлось пройти три суда, чтобы получить квартиру, которая положена по закону. Только Верховный суд Карелии поставил точку в этой жилищной истории. Сейчас Валентина с тремя детьми проживает в этой маленькой однокомнатной квартире. Общественники ей подсказали, что можно поучаствовать в программе по улучшению жилищных условий как многодетной молодой семье участника СВО. В эту программу их включили.

«Мы остро нуждаемся в жилье. У нас одна комната на четверых. Здесь даже мебель для всех не расставить. Очень тесно. Сейчас на 6 этаж я сама таскаю коляску и двоих маленьких детей. Мы стоит в очереди первые, но на квартиру в Кондопоге. Но я очень хочу попросить, чтобы нам дали квартиру в Петрозаводске. Здесь у меня никого нет. В Петрозаводске живут друзья моего мужа, они готовы мне помочь. Там и на работу будет проще устроиться, и для детей больше возможностей».

Валентина обращается во все инстанции, начиная от администрации Кондопоги и Фонда защитников Отечества до прокуратуры. Она всегда подчеркивает, что ничего не требует, а только просит помощи. Но в ремонте квартиры по соцконтракту ей отказали, в транспорте при организации похорон тоже, даже дорогу на кладбище в ночь перед захоронением бойца СВО чистили ее знакомые лопатами. Вместо реальной помощи, о которой постоянно говорит президент России, Валентина и ее трое детей получили визит службы опеки, специалисты которой поинтересовались, есть ли дома продукты и игрушки.



Обращалась вдова и к Главе республики. После встречи в Кондопоге к ней приезжали представители правительства, приходили сотрудники управления ЖКХ, делали снимки, обследования квартиры. Но на этом все и закончилось.

«Что мне теперь нужно писать в Москву президенту России? Так вы знаете, что мне в администрации Кондопоги сказали: мол, Путин в Москве, мало ли что он там сказал... Так что никто вас не услышит!»

Валентина получила пособие по беременности, оформила в рассрочку стеклопакет, купила обои и начала сама делать ремонт. Но тут пришла новость, что Владислав погиб. И теперь было уже не до обоев. Деньги на похороны собирали добрые люди, в том числе общественницы проекта «Жены героев». В Кондопоге Валентину поддерживает многодетная семья Семеновых, Владимир сам участник СВО.

«Мы никому не нужны. Меня все игнорируют».

Кажется, что все беды, которые могли случиться с человеком, свалились на эту молодую женщину. Помимо мужа, она потеряла еще и дочь. Теперь два родных человека покоятся на кладбище. А она продолжает бороться за себя и своих детей.

«Сейчас, конечно, мне бы хотелось закончить ремонт в квартире, пока нет сил делать что-то самой. Квартира находится в соцнайме. Администрация по моим обращениям отправила электрика, у нас просто опасные розетки. Заменили. Труба текла в туалете, аварийную часть трубы поменяли, остальное все в таком же ужасном состоянии. Очень нужны шкафчики на кухню, продукты некуда убрать»,

- рассказывает вдова бойца СВО.

«С Владиславом мы знакомы с детства. Вместе прожили 11 лет. Он всегда меня успокаивал и говорил, нечего реветь, все будет хорошо, он такой был оптимист. Всегда был готов прийти на помощь. Для меня это тяжелейшая утрата. Мне очень трудно без него».

После сюжета, который вышел на нашем сайте, правительство Карелии сняло свой сюжет, в котором Лариса Подсадник, заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам, пообещала, что семье Пикулевых предоставят квартиру в 2026 году. Пока не уточняется, где. А также ей пообещали помощь в оформлении выплат и пособий.

Мы спросили у Валентины, была ли оказана помощь администрации Кондопоги на самом деле.

«Документы оформили, насчёт квартиры надеюсь, что вопрос решится быстрее. Благодаря Ольге Семёновой, Виолетте Терентьевой, благодаря вашей публикации движение пошло, и с документами все решили быстро. Также помогает с решением вопросов Пшенников Александр Саматович, председатель Совета ветеранов Пряжинского района, руководитель Фронтовой концертной бригады «За мирное небо»».

Для многодетной семьи собирают помощь и благотворительные организации в Петрозаводске: фонды «От сердца к сердцу» и «Мама-дом». Как нам сообщили, помощь уже доставили семье. В Кондопоге и в районе отозвались простые люди, которые также собрали вещи и посуду для Валентины. Да, мир не без добрых людей. Но, как оказалось, и не без злых.

После освещения темы в СМИ началась травля многодетной мамы. Что удивительно, гадости, оскорбления в адрес уже покойного супруга, обвинения во лжи, отправляли вдове такие же вдовы и жены участников СВО. Мало того, распространяли информацию, что Валентина пьющая женщина, и помогать ей не нужно. Мы были в квартире вдовы почти три часа, у нее чисто, есть продукты. По роду своей деятельности мы в жизни видели немало пьющих людей. Так вот Валентина не похожа на такую мать. Наша редакция обратилась к детскому омбудсмену с просьбой оказать психологическую поддержку и прекратить травлю человека, который и так оказался в сложной ситуации. И даже если ее супруг был в чем-то не прав, она и дети за это не несут ответственности.

А мы продолжим следить за этой историей.