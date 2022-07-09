В выходные дни особых изменений в погоде не ожидается

В субботу в некоторых районах Карелии утром, в других днем пройдут кратковременный дождь и гроза. Об этом предупреждают синоптики.

По сообщению Гидрометеослужбы, над регионом ожидается переменная облачность. Южный, юго-восточный ветер составит 4-9 м/с. Воздух прогреется до +19…+24ºС.

В воскресенье в погоде изменений не ожидается. Только ветер станет слабее и атмосферное давление незначительно повысится. Фото: pxhere.