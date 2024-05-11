11 мая 2024, 16:22
В воскресенье в Карелии потеплеет до плюс 12 градусов
Небольшие осадки ожидаются в республике 12 мая
Завтра, 12 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем +6, +8°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, мокрого снега. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, +2°С, днем +4, +9°С, на юге местами до +12°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +9, преимущественно ясно.
В Сегеже до +5, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +12, ясно.
Продолжится геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»