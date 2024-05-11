Синоптики обещают снег сегодня в Карелии

Сегодня, 11 мая, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой мокрый снег. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +2, +4°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Утром на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +3, +8°С.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше до +3, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сегеже до +6, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +8, переменная облачность, небольшой дождь.

Ожидается геомагнитный шторм. // Фото: unsplash.com / Aaron Burden