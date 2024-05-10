Мощное потепление идет в Карелию

В Карелию идет мощное потепление. Об этом сообщает паблик «Погода в Петрозаводске и Карелии».

По данным источника, благодаря выходу антициклона с 15 мая в республике заметно повысится температура воздуха.

«На юге и в центре в дневные часы при малооблачной погоде температура воздуха повысится до +18...+23 градусов, на севере до +13...+18 градусов, местами +10...+13 градусов. В дальнейшем пока просматриваются теплые перспективы и преимущественно сухая погода, однако, местами кратковременные дожди не исключены»,

- говорится в сообщении источника.

В Петрозаводске согласно прогнозам к 15 мая потеплеет до +20 градусов. Дальше ожидается потепление до +22 градусов. // Фото «Петрозаводск говорит»