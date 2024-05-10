Мокрый снег ожидается в субботу в большинстве районов Карелии

Завтра, 11 мая, в Петрозаводске ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем +2, +4°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -3, +2°С, днем +3, +8°С.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше ночью -5, днем до +3, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сегеже ночью -4, днем до +6, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале ночью -2, днем до +8, переменная облачность, небольшой дождь.

Ожидается геомагнитный шторм. // Фото: unsplash.com / Cristiano Firmani