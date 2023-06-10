В воскресенье в Карелии начнется заметное потепление

Завтра, 11 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер-западный слабый. Температура воздуха ночью +3, +5°С, днем +18, +20°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный слабый. Температура воздуха ночью +2, +7°С, в воздухе и на почве местами заморозки до -1, -3°С, днем +17, +22°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +19, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +18, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: freepik.com