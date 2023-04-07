В субботу в Карелии потеплеет до плюс 10

Завтра, 8 апреля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью -5, -7°С, днем +5,+7°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый, на севере юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4, -9°С, местами до -13°С, днем +5, +10°С, местами +1, +4°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +8, ясно.

В Сегеже до +6, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +7, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com