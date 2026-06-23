В советские времена хотели Онего подарить туркменам

Каспийское море катастрофично мелело в 1960-е годы. Решено было слить воду Онежского озера прикаспийским народам

Водозабор планировался из Ладожского и Онежского озер. Думали ведь не только о Каспии, а о политической составляющей гигантского разворота воды. В случае успешной реализации этот инженерный и строительный проект стал бы одним из наиболее грандиозных в XX веке. В высоких кабинетах очень смело рассуждали о территориальном перераспределении водных ресурсов.

А на случай, если мешал проекту земной рельеф, был создан проект «Тайга», разработанный с целью создания искусственного канала с помощью групповых ядерных взрывов, создающих необходимые русла. Для подпитки мелеющего Каспийского моря был даже совершен экспериментальный подрыв трех ядерных зарядов в 1971 году, а всего планировалось 250 взрывов.

Экологов никто не слушал, и беда для водоемов Карелии была совсем рядом. Кто заступился, смотрите видео

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