Сбер: в Карелии объем кредитов на ИЖС вырос в восемь раз

Всего по Северо-Западу было предоставлено кредитов на ИЖС на сумму 13,2 млрд рублей, и это в 6,5 раза больше, чем в 2022 году. Почти половина выданного объема приходится на Санкт-Петербург – 6,4 млрд рублей, рост 5,4 раза. На втором месте – Ленобласть (2,8 млрд рублей, рост в 12 раз).

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк:

В этом году в Карелии объем ипотечного кредитов на ИЖС вырос в восемь раз, в количество выданных кредитов - в шесть раз. Это связано с увеличением доступности кредитования на ИЖС и действующими льготными программами. В летний период мы наблюдаем рост интереса к ИЖС – клиенты пользуются возможностями создавать комфортные условия для жизни и отдыха, а также построить жилье с учетом своих пожеланий и потребностей.

Количество выданных кредитов на индивидуальное жилищное строительство растёт с февраля текущего года и уже четвертый месяц подряд достигает исторического рекорда

За шесть месяцев текущего года количество выданной Сбербанком ипотеки на цели ИЖС в СЗФО выросло в 5,5 раза. Лидеры кредитования по проектам ИЖС – Санкт-Петербург и Ленобласть, на них приходится 70% объема и 60% количества выданной Сбербанком в СЗФО ипотеки на частное жильё в текущем году.

Средний размер ипотечного кредита на ИЖС по Северо-Западу в 2023 году – 4,2 млн рублей.

Кроме сезонной активности и тренда на приобретение частных домов, спрос на ИЖС стимулируют льготные программы ипотеки. Доля объёма их выдачи в таких кредитах в СЗФО достигает 99%.

Также в Сбере появилась возможность при кредитовании выбирать: самостоятельно строить дом или с подрядчиком. И теперь можно взять ипотеку на ИЖС без дополнительного обеспечения на период стройки подрядчиком, которые аккредитованы Банком.