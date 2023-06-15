В пятницу в Карелии сохранится теплая ясная погода

Завтра, 16 июня, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +13°С, днем +21, +23°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12°С, местами до +3°С, днем +21, +26°С, по северным районам +14,+19°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, преимущественно ясно.

В Сегеже до +16, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +27, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: freepik.com