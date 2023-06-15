15 июня 2023, 16:18
В пятницу в Карелии сохранится теплая ясная погода
В республике 16 июня осадков не намечается
Завтра, 16 июня, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +13°С, днем +21, +23°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12°С, местами до +3°С, днем +21, +26°С, по северным районам +14,+19°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, преимущественно ясно.
В Сегеже до +16, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +27, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: freepik.com