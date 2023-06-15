Летняя жара накроет сегодня Карелию

Сегодня, 15 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер западный слабый. Температура воздуха +24, +26°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +22, +27°С, у водоемов +14,+19°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +25, ясно.

В Сегеже до +25, ясно.

В Сортавале до +26, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»