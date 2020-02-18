В правительстве отказались объявлять 31 декабря выходным

В правительстве РФ не поддержали законопроект о норме переноса одного выходного в году на 31 декабря. Такое решение приняла комиссия правительства по законопроектной деятельности, сообщает ТАСС.

Ранее с подобной инициативой выступила группа депутатов и членов Совета Федерации.

Согласно отзыву кабмина, в Трудовом кодексе уже предусмотрен перенос выходных дней на другие дни федеральным законом или нормативно-правовым актом правительства. Поэтому кабинет министров законопроект не поддержал.

Ранее 83% россиян высказались за объявление 31 декабря выходным днем.