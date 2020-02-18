18 февраля 2020, 09:06
В правительстве отказались объявлять 31 декабря выходным
Перенос другого выходного дня на 31 декабря сочли невозможным из-за положений Трудового кодекса
В правительстве РФ не поддержали законопроект о норме переноса одного выходного в году на 31 декабря. Такое решение приняла комиссия правительства по законопроектной деятельности, сообщает ТАСС.
Ранее с подобной инициативой выступила группа депутатов и членов Совета Федерации.
Согласно отзыву кабмина, в Трудовом кодексе уже предусмотрен перенос выходных дней на другие дни федеральным законом или нормативно-правовым актом правительства. Поэтому кабинет министров законопроект не поддержал.
Ранее 83% россиян высказались за объявление 31 декабря выходным днем.