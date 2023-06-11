В понедельник в Карелии станет еще теплее

Завтра, 12 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер-западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +20, +22°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12°С, по южным районам местами +2,+7°С, в воздухе и на почве местами заморозки до -1°С, днем +19, +24°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +22, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +22, пасмурно, без осадков.

В Сортавале до +21, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»