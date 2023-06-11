Сегодня воздух в Карелии прогреется до плюс 22

Сегодня, 11 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный слабый. Температура воздуха +18, +20°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный слабый. Температура воздуха +17, +22°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +19, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +18, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»