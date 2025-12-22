В Питкяранте дети устроили настоящий кошмар
Жители карельского города жалуются на подростков, которые взрывают петарды у ног малышей и в мусорных баках. В сообществе «Подслушано в Птк. (Питкяранта)» 21 декабря появился пост с фотографиями подростков, которые кошмарят жителей Питкяранты.
«Может, кто-то узнает свои детей, кидают петарды в мусорные баки, взрываются с таким грохотом, что ребенок боится во двор выходить гулять», — пытается выяснить автор фото Алексей Романовский.
Мария Скобелева добавила в комментариях, что у второй школы старшеклассники кидают петарды под ноги детям младших классов. Такие неприятные инциденты происходят после уроков.
«Да это вообще кошмар, что творится в городе с подростками! Просто полная безнаказанность! «Службы! Поднимите свои глаза и мягкие места! Займитесь своими непосредственными обязанностями! Как так-то..»
— взывает к власти Наталья Еребакан-Соколова.
При этом подписчики соцсети уверены, что за хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, накажут родителей в виде штрафа.
«А надо бы самих хулиганов наказывать»,— подытожила Тамара Киселева.