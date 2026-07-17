В Петрозаводске скоро стартует яркое гастрономическое событие

С 19 по 27 августа будет работать сельскохозяйственная ярмарка «Ягодные соты» (0+)

Центр «Мой бизнес» Республики Карелия приглашает жителей и гостей Петрозаводска посетить фестиваль «Кухня народов Карелии» и сельскохозяйственную ярмарку «Ягодные соты» (0+).

У посетителей ярмарки есть отличная возможность познакомиться с традиционными блюдами местной кухни, приобрести ягоды и мёд карельских фермеров, а также стать участником бесплатной развлекательной программы.

Ярмарка «Ягодные соты» будет работать с 19 по 27 августа в Петрозаводске на пересечении проспекта Ленина и Онежской набережной. В день её открытия пройдет уникальный Гастрономический фестиваль «Кухня народов Карелии». На организованном под открытым небом фудкорте посетители смогут попробовать ресторанные блюда по мотивам карельской, вепсской, поморской и даже арктической кухни.

Мероприятия фестиваля будут проходить с 13.00 до 22.00. Расскажем, чем ещё можно будет заняться.

Посетители фестиваля могут посмотреть очные выступления поваров-участников гастрономического конкурса «Под соусом». Его победителем станет тот, кто приготовит самый вкусный соус со свежей клубникой и мёдом.

Гости могут принять участие в мастер-классе по калиткам и кулинарном шоу «Самый семейный рыбник», послушать лекцию «Бариста и Миксология», попробовать необычные кофейные напитки. Эти мероприятия бесплатны, однако количество мест ограничено, участвуют первые подошедшие.

Можно посмотреть на уникальную мобильную русскую печь. С её помощью прямо под открытым небом будут печь рыбники, сульчины и калитки. А на «Станции напитков» можно попробовать летние коктейли, кофе и другие напитки.

А главное – можно узнать больше о традициях местной кухни, открыть для себя новые вкусы и поддержать местных рестораторов и фермеров.

И если фестиваль завершится 19 августа, то выставка-продажа ягод и мёда будет работать до 27 августа ежедневно с 11.00 до 18.00 часов в будние дни и с 11.00 до 20.00 в выходные. Помимо торговли в выходные дни на ярмарке вас ждут творческие мастер-классы в ягодно-медовой тематике, игровая программа и беспроигрышная лотерея для детей.

Дополнительную информацию о мероприятиях можно получить у организаторов в Центре «Мой бизнес» Республики Карелия по телефону 8 (8142) 44-54-00 (доб. 140 и 142).

В программе возможны незначительные изменения.

Попробуй Карелию на вкус!

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