В Петрозаводске открыли киберарену

В Петрозаводске в региональном отделении ДОСААФ открыли киберарену. На площадке будут не только играть в компьютерные тактические игры, но и готовить будущих военных водителей, пилотов и операторов дронов.

Проект стартовал в январе 2025 года. Сейчас руководство ДОСААФ согласовывает учебную программу, уже с октября планируют начать обучение курсантов.

Двери новой киберарены открыты и для детей. По задумке авторов проекта, хороших военных специалистов нужно готовить с юности.

«Мы открываем сегодня первую площадку новой киберарены. Далее комплекс будет также работать и в других районах Карелии, в Сегежском, например. И надеемся, что в дальнейшем сможем построить большой полигон, на котором будут отработаны навыки, полученные в онлайн-школе. Будет также возможность управлять БПЛА в ангаре отсюда, из этого центра», - поделился планами руководитель ДОСААФ Карелии Валерий Таборов.