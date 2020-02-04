В Петрозаводске мужчина орудовал ножом и молотком, убивая знакомую

33-летнего мужчину обвинили в убийстве женщины в Петрозаводске. По версии следователей, преступление произошло 31 января в одной из квартир карельской столицы, где собралась компания. В ходе застолья обвиняемый поссорился с одной из женщин.

«В ходе конфликта обвиняемый напал на женщину с молотком и ножом, причинив ей множественные телесные повреждения»,

- говорится в сообщении Следкома по Карелии. Женщина скончалась на месте происшествия, а обвиняемый был задержан.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Наказание за преступление предусмотрено в виде лишения свободы до 15 лет.