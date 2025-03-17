В Олонецком районе похоронят погибшего бойца СВО

Еще один военнослужащий из Карелии погиб в ходе проведения специальной военной операции. Попрощаются с погибшим бойцом во вторник, а похоронят в среду.

Андрей Шаров погиб в ходе СВО, сообщили в администрации Ильинского поселения и выразили соболезнования родным.

Прощание с Андреем Шаровым пройдет 18 марта в ритуальном зале в поселке Ильинский. Похоронят бойца на следующий день на поселковом кладбище.