17 марта 2025, 19:28
В Олонецком районе похоронят погибшего бойца СВО
В Ильинском в последний путь проводят Андрея Шарова
фото администрация Ильинского сельского поселения
Еще один военнослужащий из Карелии погиб в ходе проведения специальной военной операции. Попрощаются с погибшим бойцом во вторник, а похоронят в среду.
Андрей Шаров погиб в ходе СВО, сообщили в администрации Ильинского поселения и выразили соболезнования родным.
Прощание с Андреем Шаровым пройдет 18 марта в ритуальном зале в поселке Ильинский. Похоронят бойца на следующий день на поселковом кладбище.