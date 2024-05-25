В МВД Карелии не ожидали, что их сотрудник придет к такому решению

Трагическая новость. 24 мая 2004 года поздним вечером в Петрозаводске свел счеты с жизнью сотрудник Патрульно-постовой службы в помещении стационарного поста милиции, расположенного напротив гостиницы «Северная».

В пресс-службе МВД Карелии сообщили, что сослуживец покончившего с собой милиционера ненадолго отлучился с поста. А когда вернулся – обнаружил труп напарника. О самоубийце рассказали немногое: молодой человек 1980-го года рождения, он приехал в Петрозаводск за полтора года до этого из отдаленного района Карелии, закончил Учебный центр при МВД республики.

«По службе он характеризовался положительно, - отметил Олег Пандас, руководитель пресс-службы МВД РК. – Никаких к нему вопросов у МВД не было. Он четыре раза поощрялся приказами УВД Петрозаводска. О том, что произошло, проводится следствие прокуратуры города. И ведется служебная проверка МВД Карелии».

Как рассказал руководитель пресс-службы, за последние несколько лет подобных случаев в Петрозаводске не было. Впрочем, в своем архиве мы нашли свидетельство тому, что все-таки трагические события имели место в коллективе правоохранительных органов, например, в ноябре 1999 года.

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Последний звонок в школах обычно звучит именно в этот день, такая у нас традиция. Последний звонок в тот день прозвучал для первых 107 выпускников финноугорской школы имени Леннрота. С первого класса они изучали два диалекта карельского, а также финский и вепсский языки.

За сорок лет существования этого здания на улице Герцена школа в ней была сначала общеобразовательной, музыкальной. А потом ее переквалифицировали в национальную и стали называть «титульной», «образцовой» и «уникальной». Новая веха в истории этого учебного заведения началась десять лет назад (хотя сначала финноугорская школа работала в других стенах, в школе №17 в 1994 году). И вот – она выпускала своих первых одиннадцатиклассников во взрослую жизнь. Приветствовал выпускников председатель Госкомитета по национальной политике Карелии Евгений Шорохов.

Пожалуй, только в этой школе республики в тот день звучало приветствие сразу на четырех национальных языках – финском, вепсском и двух диалектах карельского. Оставалось сдать экзамены, дальше многие ребята уже знали, чего хотят от жизни.

«Я собираюсь поступать на факультет прибалтийско-финской филологии, на отделение «вепский язык», - призналась Надежда Касьянова. – Там готовят филологов, журналистов. Думаю, что моя будущая профессия будет связана с вепсским языком. Я хочу, чтобы так было». «Мы изучали обряды карел, песни, танцы, - подхватила одноклассница Надежды. – Все это мне очень нравится, интересно. Особенно мне нравится заниматься карельским костюмом».

Эти выпускники стали первыми для финноугорской школы. И вероятно, спустя десять лет молодая учительница Наталья Александровна Базеева так же попрощалась с ребятами, которые сидели в тот день за партами в младшей школе. Они закончили свой первый класс. И делали лишь первые шаги в изучении национальных языков.

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А на лесных делянках Карелии в те дни активно занимались лесовосстановлением. Один сеянец стоил 47 копеек. Росточек сантиметров 10, а то и меньше. Пройдет не менее пятидесяти лет, прежде чем он превратится во взрослое рослое дерево. И выживала только половина сеянцев, которые показали журналистам в лесхозе. Такие сеянцы выращивали в специальных питомниках. В республике было всего три таких. Олонецкий лесхоз тогда приготовил к посадке пять миллионов маленьких сосенок и елей. Большую часть из них закупил «Олонецлес».

Журналистам показали делянку, которую вырубили в 2001 году. Чтобы посадить на ней ростки деревьев, нужно было для начала вспахать почву, чем и занималась серьезная техника. Другие специалисты готовили саженцы к посадке. План составил 250 гектаров к посадке, рассказали на предприятии. Это на территории двух лесхозов, не только в Олонецком, но и в Пряжинском.

С 15 мая ежедневно десять человек выходили на старые делянки и высаживали деревья. Закончить работу предполагалось к 1 июня. На один гектар полагалось высадить 3,5 тысячи сеянцев. Для этого отбирали самые жизнестойкие из них. Работники «Олонецлеса» обещали посадить все в срок. А вот рубить эти выросшие деревья, наверное, смогут разве что внуки и правнуки этих людей. Журналистов пригласили побывать на этой же делянке через сто лет. И обещали, что на ней будет густой ельник.

Таким было 25 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.