05 октября 2025, 15:36
В Москве заинтересовались отравлением школьников в Карелии
Бастрыкин затребовал доклад о ситуации в Новой Вилге
Фото: freepik
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовноо дела о массовом отравлении детей в Карелии.
Напомним, на этой неделе поступило сообщение о том, что 27 детей отравились в столовой школы в поселке Новая Вилга. Одного ребенка пришлось госпитализировать.
Бастрыкин дал задание и. о. руководителя СУ СК по Карелии Андрею Степанову предоставить доклад о расследовании уголовного дела. В центральном аппарате СК взяли дело на контроль.