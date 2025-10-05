05 октября 2025, 15:36
В Москве заинтересовались отравлением школьников в Карелии

Бастрыкин затребовал доклад о ситуации в Новой Вилге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовноо дела о массовом отравлении детей в Карелии.

Напомним, на этой неделе поступило сообщение о том, что 27 детей отравились в столовой школы в поселке Новая Вилга. Одного ребенка пришлось госпитализировать.

Бастрыкин дал задание и. о. руководителя СУ СК по Карелии Андрею Степанову предоставить доклад о расследовании уголовного дела. В центральном аппарате СК взяли дело на контроль.

