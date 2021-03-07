В Красноярском крае ребенок прыгнул в сугроб и умер

Трагедия произошла накануне в Красноярском крае. В минувшее воскресенье в 23:30 поступило сообщение о пропаже одиннадцатилетнего мальчика. Вскоре тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в огороде за надворными постройками.

По предварительным данным следователей, когда бабушка мальчика ушла по делам, ребенок отправился гулять на улицу. По версии следователей, мальчик стал прыгать в сугроб с крыши сарая. Прыгнув в очередной раз, он упал головой вниз и не смог выбраться из-под толщи снега. Ребенок задохнулся.

Региональный Следком возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности малолетнему. Обстоятельства устанавливаются. (фото runews24.ru)