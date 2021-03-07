Число пожаров и погибших резко возросло в Медвежьегорском районе

С начала года в Медвежьегорском районе случилось одиннадцать пожаров, десять из них – в жилом секторе. За несколько месяцев нового года на пожарах погибли три человека, в том числе ребенок.

На резкое увеличение пожаров и погибших обратили внимание в МЧС Карелии. Среди основных причин пожаров - неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Пожары с трагическим исходом произошли 23 февраля на станции Вичка. В результате возгорания в нежилом четырехквартирном деревянном доме погиб мужчина. 25 февраля в результате пожара в двухквартирном жилом доме в поселке Сосновка погибли 17-летняя девушка и ее бабушка.

В МЧС сообщили, что на территории района межведомственные профилактические группы обходят жилые дома для проверки соблюдения пожарной безопасности и беседы о правилах пожарной безопасности. (фото МЧС РК)